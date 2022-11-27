Хорватия — Канада: Крамарич оформил дубль

Нападающий сборной Хорватии Андрей Крамарич оформил дубль в матче с Канадой на чемпионате мира в Катаре — 3:1.

На 70-й минуте Иван Перишич сделал пас с левого фланга, Крамарич обработал мяч и ударом низом отправил его в правый от вратаря угол ворот.