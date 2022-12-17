Хорватия победила Марокко и завоевала бронзу ЧМ-2022

Сборная Хорватии победила команду Марокко в матче за 3-е место на ЧМ-2022 в Катаре. Хорватская команда выиграла со счетом 2:1.

Все мячи были забиты в первом тайме. Счет в матче открыл защитник сборной Хорватии Йошко Гвардиол, который отличился на 7-й минуте встречи. Гвардиол в возрасте 20 лет и 328 дней стал самым молодым автором гола в истории Хорватии на чемпионате мира.

Но уже на 9-й минуте защитник марокканцев Ашраф Дари сравнял счет — 1:1.

Автором решающего же мяча стал нападающий сборной Хорватии Мислав Оршич, который отличился на 42-й минуте.

Сборная Хорватии завоевывает медали на втором чемпионате мира подряд. На ЧМ-2018 команда уступила в финале сборной Франции (2:4).

Напомним, что на ЧМ-1998 во Франции хорваты также завоевали бронзовые медали.

Несмотря на поражение, Марокко добилось лучшего результата в своей истории. Сборная также стала первой командой из Африки, которая дошла до полуфинала ЧМ.