Почеттино рассказал, в чем заключается разница между Месси и Мбаппе

Бывший тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино сравнил нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси с форвардом национальной команды Франции Килианом Мбаппе.

«Начнем с того, что существует очевидная разница между поколениями. Месси 35 лет, а Мбаппе — 23. Первый выиграл семь «Золотых мячей», а у второго есть шанс завоевать эти награды, несмотря на то, что он уже чемпион мира. Я думаю, мы говорим о лучшем — Лео Месси, и о другом, кто стремится быть таким, — Мбаппе.

Мбаппе — игрок, которому нужно много пространства, чтобы бежать, а Месси — футболист, который определяет ситуацию в зоне соперника. Это два разных игрока, но любой, кто смотрит футбол, заплатил бы за билет на матч, чтобы прийти и посмотреть на них», — сказал Почеттино.

18.12.2022 | Аргентина - Франция

На ЧМ-2022 Месси и Мбаппе забили одинаковое количество голов — 5.

18 декабря пройдет финал мирового первенства, в котором сборная Аргентины сыграет с Францией. Начало матча — в 18.00 по московскому времени.