Шалимов раскритиковал качество игры на ЧМ-2022 в Катаре

Бывший главный тренер «Урала» и «Краснодара» Игорь Шалимов рассказал о своих эмоциях после просмотра матчей чемпионата мира 2022 года.

— Как вы оцениваете уровень футбола на этом чемпионате мира в Катаре?

— Пока ничего веселого я не вижу, даже в те моменты, когда семь забивают... Как-то скучновато. Чемпионат мира, как и чемпионат Европы, подразумевает, что команды, в большей степени, должны раскачаться. Тем более, мы должны учитывать то, как внутренние первенства закончились. Уже через неделю начался чемпионат мира, времени стать командой и сыграться не было, поэтому я думаю, что нужно еще время для этого. Без этого никак. Надо смотреть, кто пройдет в плей-офф, кто на кого может попасть. Потом будет более качественно, чем сейчас, — сказал Шалимов «Спорт День за Днем».

Чемпионат мира по футболу-2022 завершится в Катаре в воскресенье, 18 декабря.