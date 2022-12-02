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Сегодня, 08:50

Ельцин Техеда: «Моим родителям очень понравилась фамилия президента России, поэтому меня так назвали»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Ельцин Техеда.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Полузащитник сборной Коста-Рики Ельцин Техеда рассказал, почему носит фамилию первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина.

— Помнишь ли ты, как к тебе относились на чемпионате мира-2018 в России из-за твоей фамилии?

— Да. У меня часто спрашивали о моем имени. Я эту историю уже всем рассказал и тут. Моим родителям очень нравилась фамилия президента России, именно поэтому меня так назвали.

— Что бы ты сказал семье Ельцина от Коста-Рики?

— Мне нечего сказать его семье. У меня просто такое же имя. Оно мне очень нравится. Но я ничего не знаю о семье Ельцина.

— Знаком ли ты с политической карьерой Ельцина? Может, читал какие-то книги.

— Я не знаю об этом, не знаком. Просто знаю, кто такой Ельцин. Мне нравится мое имя. Не знаю, кто именно из моих родителей решил меня так назвать. Но мне очень нравится мое имя.

Футболист сборной Коста-Рики Ельцин Техеда. «Рад был бы поиграть в России. И хочу выступить на четвертом чемпионате мира». Интервью Ельцина из Коста-Рики

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Уэльс
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22:00
Уэльс
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29.11
22:00
Иран
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16:00
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Саудовская Аравия
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Аргентина
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30.11
22:00
Польша
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22:00
Саудовская Аравия
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22.11
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Дания
Тунис
0 : 0
22.11
22:00
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Австралия
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26.11
13:00
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Австралия
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26.11
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Франция
Дания
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30.11
18:00
Тунис
Франция
1 : 0
30.11
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Германия
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Япония
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Испания
Германия
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01.12
22:00
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Бельгия
Марокко
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Хорватия
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18:00
Хорватия
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13.12
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П 62
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П 51
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B 21.11 22:00
США
Уэльс
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1
C 22.11 13:00
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П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
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2
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Дания
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П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
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0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
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4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
2
1
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
2
4
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
П1 4.30 X 4.10 П2 1.82
-
-
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
П1 5.10 X 3.90 П2 1.74
-
-
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
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-
-
G 02.12 22:00
Сербия
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