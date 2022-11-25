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Сегодня, 17:32

Кевин де Брейне расстроен тем, что не может показывать на ЧМ-2022 такую же игру, как в «Манчестер Сити»

Алина Савинова
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Нападающий сборной Бельгии Кевин де Брейне прокомментировал свою игру на чемпионате мира в Катаре.

«Мы не можем играть так же, как в «Манчестер Сити». В национальной команде нужно адаптироваться к игрокам, которые вас окружают. Расстраивает ли это меня? Да, но я должен показывать это меньше, хотя это и есть то совершенство, к которому я стремлюсь», — приводит Daily Mail слова де Брейне.

24 ноября сборная Бельгии обыграла Канаду в матче группового этапа чемпионата мира-2022 (1:0) и, набрав 3 очка, возглавила группу F. 27 ноября бельгийцы встретятся с Марокко. Начало игры — в 16.00 по московскому времени.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-11469251/Kevin-Bruyne-admits-frustrating-Belgium-play-way-Manchester-City.html
Кевин де Брейне
Чемпионат мира по футболу
Сборная Бельгии по футболу
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