Клопп рассказал, когда участники ЧМ-2022 присоединятся к команде

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, когда участники чемпионата мира прибудут в расположение команды.

«Завтра к нам приедет Дарвин Нуньес. После чемпионата мира все получают неделю отдыха, чтобы привести в порядок разум и тело. А потом мы уже 22 декабря играем с «Манчестер Сити» в Кубке лиги», — цитирует Клоппа официальный сайт команды.

ЧМ-2022 в Катаре завершится 18 декабря.

22 декабря «Ливерпуль» сыграет с «Ман Сити» в матче Кубка Лиги. Начало — в 23.00 (мск).