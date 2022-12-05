Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление президента Польского футбольного союза Цезария Кулеша, который высокого оценил выступление сборной на ЧМ-2022 в Катаре.

«Легко или нелегко, но поляки отобрались. Мы не знаем, как закончился бы матч с Россией. Но рассуждать на эту тему — пустое времяпрепровождение. Польша попала на чемпионат мира. Мне, даже в игре с французами, поляки понравились. Хорошо организованная команда: мощная и атлетически подготовленная. Французы просто сильнее в индивидуальном мастерстве. Раз поляки расцепили, что их выступление на Чемпионате мира — успех, надо с этим согласиться», — сказал Колосков «СЭ».

Вчера, 4 декабря, Польша проиграла Франции со счетом 1:3 и не смогла пробиться в 1/4 финала ЧМ-2022.