Генич о ЧМ-2022: «От такого количества футбола уже подташнивает»

Известный комментатор Константин Генич заявил, что устал от большого количества матчей на ЧМ-2022.

— В Катаре стартует плей-офф. Ты не устал от чемпионата мира?

— Честно? Устал. Хоть я и мало комментирую, но я устал от ежедневного футбола — его очень много! Понятно, что он разнообразен и интересен. Разные континенты и сборные по-своему готовы. Но я практически не пропустил ни одного матча... Включаю трансляции в машине, дома, на работе. Когда такое количество футбола, уже немного подташнивает. Но начинается новый день, и ты думаешь: «Ну, эту игру я не имею права пропустить!»

Были сложности со спаренными матчами в третьем туре. Приходилось смотреть онлайн, чтобы ничего не упустить. Так мне больше нравится. К тому же на двух онлайнах я сам поработал.

ЧМ-2022 проходит с 20 ноября по 18 декабря. В субботу, 3 декабря состоятся первые матчи 1/8 финала турнира.