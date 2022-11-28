Корея — Гана: защитник Салису открыл счет в матче

Защитник сборной Ганы Мохаммед Салису отличился в матче ЧМ-2022 против Кореи.

Он открыл счет в матче на 24-й минуте — 1:0.

После подачи со штрафной в штрафной площади корейцев началась суматоха, в который быстрее всех сориентировался Салису и затолкал мяч в ворота.