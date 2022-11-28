Вратарь сборной Камеруна пошутил о любви Ондуа к России: «Я не пью»

Вратарь сборной Камеруна Девис Эпасси ответил на вопрос, что защитник национальной команды Гаэль Ондуа рассказывал ему о России.

— Что ты можешь сказать о Гаэле? Он принес с собой русские традиции? Может, привез водку?

— Я не пью (смеется). Мы много говорим о России. Он меня приглашал к себе, как придет время, я приеду. Когда? Не зимой.

Ондуа играл в бутсах с российским флагом в матчах ЧМ-2022 против Швейцарии (0:1) и Сербии (3:3).

Ранее стало известно, что ФИФА не станет наказывать футболиста сборной Камеруна за этот жест.