Корея — Португалия: португалец Орта открыл счет в матче

Нападающий сборной Португалии Рикарду Орта отличился в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Кореи.

Он открыл счет в матче уже на 5-й минуте встречи — 1:0.

Орта получил мяч в штрафной площади и в одно касание переправил его в ворота соперника.

Напомним, что Португалия уже гарантировала себе попадание в плей-офф.