Крамарич стал вторым игроком сборной Хорватии в истории, оформившим дубль на чемпионате мира

Сборная Хорватии одержали волевую победу над командой Канады в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре — 4:1.

В составе хорватской сборной дубль оформил нападающий Андрей Крамарич.

Крамарич стал вторым хорватом в истории, оформившим дубль на чемпионате мира, после Марио Манджукича в матче с Камеруном в 2014 году.

Сборная Хорватии, набравшая после двух туров четыре очка, вышла на первое место в группе и опережает команду Марокко (4) по дополнительным показателям. Третьими идут бельгийцы (3), четвертыми — канадцы (0), которые потеряли шансы на выход в плей-офф.