Крамарич стал вторым игроком сборной Хорватии в истории, оформившим дубль на чемпионате мира

Сегодня, 21:07
Сборная Хорватии одержали волевую победу над командой Канады в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре — 4:1.
В составе хорватской сборной дубль оформил нападающий Андрей Крамарич.
Крамарич стал вторым хорватом в истории, оформившим дубль на чемпионате мира, после Марио Манджукича в матче с Камеруном в 2014 году.
Сборная Хорватии, набравшая после двух туров четыре очка, вышла на первое место в группе и опережает команду Марокко (4) по дополнительным показателям. Третьими идут бельгийцы (3), четвертыми — канадцы (0), которые потеряли шансы на выход в плей-офф.
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