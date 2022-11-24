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24 ноября, 16:15

Кутепов — о чемпионате мира в Катаре: «Я буду болеть за сборную Сербии, как и вся моя семья»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник «Торпедо» Илья Кутепов в интервью «СЭ» рассказал, за какую сборную будет болеть на чемпионате мира в Катаре.

— Смотрите ли чемпионат мира?

— Конечно. И матч открытия смотрел, и другие игры стараюсь зацепить, если время позволяет.

— Франция, Англия, Голландия бодро стартовали на чемпионате мира в Катаре, кого считаете фаворитом?

— Скорее всего, Бразилия будет одним из фаворитов. У Англии очень хорошая команда. Но на чемпионатах мира случается все, сильных команд много — посмотрим. Я буду болеть за сборную Сербии, как и вся моя семья.

— Если сравнить то, что было у нас в 2018 году, и то, что сейчас происходит в Катаре, это небо и земля?

— Во-первых, мы играли в другое время — летом, когда сезон в Европе закончился. Этот чемпионат проходит поздней осенью и зимой, у сборных было меньше времени на подготовку, то есть разное состояние у футболистов: европейских, латиноамериканских. Сейчас середина сезона, все, можно сказать, на пике. Во-вторых, в Катаре, как и на Ближнем Востоке, свои особые правила, ограничения. Сложно сравнивать эти два чемпионата мира... Но наш, конечно, был лучше, что я еще могу сказать? Посмотрим, как закончится этот.

Илья Кутепов празднует победу над Саудовской Аравией в&nbsp;2018 году. «Если мы обыграли когда-то Саудовскую Аравию, а она сейчас — Аргентину, это ничего не значит». Кутепов — о ЧМ в Катаре и возвращении после травмы

Илья Кутепов
Чемпионат мира по футболу 2022
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