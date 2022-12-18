Лотар Маттеус назвал Месси игроком тысячелетия

Бывший капитан сборной Германии Лотар Маттеус назвал форварда Аргентины Лионеля Месси игроком тысячелетия.

«Для меня Месси — футболист тысячелетия, потому что доставляет удовольствие своей игрой мне и другим любителям футбола на протяжении последних 17-18 лет», — приводит слова Маттеуса Sportbuzzer.

Финал ЧМ-2022 Аргентина — Франция состоится сегодня, 18 декабря. Встреча начнется в 18.00 по московскому времени.