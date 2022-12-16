Ловрен и Влашич пропустили тренировку сборной Хорватии накануне матча за 3-е место на ЧМ-2022

Четверо игроков — Никола Влашич, Деян Ловрен, Марсело Брозович и Йосип Юранович — пропустили последнюю тренировку сборной Хорватии перед матчем с Марокко, сообщает Index.hr.

Влашич не вышел на занятие из-за болезни, Ловрен получил отдых из-за повреждения.

Брозович также не мог тренироваться из-за травмы, его участие в матче против Марокко под вопросом.

А вот Юранович из-за мышечной травмы уже не поможет команде и пропустит матч за 3-е место.

Матч за третье место чемпионата мира-2022 состоится 17 декабря, начало — в 18.00 мск.