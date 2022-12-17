Ловрен о бронзе сборной Хорватии на ЧМ-2022: «Фантастика!»

Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен прокомментировал победу над Марокко (2:1) в матче за третье место на ЧМ-2022 в Катаре.

— Что можете сказать о вашей бронзовой медали?

— Она тяжелая (смеется). Фантастика. Для меня это по-настоящему особенный момент, потому что в 2018 году я думал, что будет очень сложно добраться до полуфинала, финала. Но еще раз завоевать медаль чемпионата мира — фантастические ощущения. Я очень горд за команду. Каждый из нас невероятен.

Ловрен стал вторым футболистом, которому удалось стать призером чемпионата мира, выступая в РПЛ. До него это удавалось его соотечественнику Ведрану Чорлуке, который стал серебряным призером ЧМ-2018 в России, выступая за «Локомотив» на клубном уровне.