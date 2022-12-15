Президент Франции Эммануэль Макрон поделился ожиданиями от финала ЧМ-2022, где французская сборная сыграет против Аргентины.

«Я думаю, что мы фавориты, но с каждой игрой Аргентина играет все лучше. Это команда сильно прогрессирует. На мой взгляд, их команда менее надежна и целостна. Верю, что мы победим. Что-то мне подсказывает, что в финале будут голы, довольно много голов, точно скажу только в воскресенье утром», — цитирует президента Франции RMC Sport.

Ранее Макрон заявлял, что собирается посетить финал мирового первенства.

Сборная Франции сыграет в финале ЧМ-2022 против Аргентины 18 декабря, начало — 18.00 мск.