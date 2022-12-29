Мбаппе высказался о поведении вратаря Аргентины Мартинеса после ЧМ-2022

Нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о поведении вратаря Аргентины Эмилиано Мартинеса после финала ЧМ-2022.

«Это не моя проблема. У меня нет столько энергии, чтобы тратить ее на такие бесполезные вещи», — приводит слова Мбаппе Get French Football News.

На чемпионском параде сборной Аргентины после победы на ЧМ-2022 Мартинес держал на руках куклу с лицом Мбаппе.

Также голкипер в раздевалке после победы в финале призвал своих товарищей по национальной команде почтить минутой молчания старания французского форварда в финале ЧМ-2022.

В финале чемпионата мира-2022 в Катаре сборная Аргентины обыграла национальную команду Франции (3:3, пенальти — 4:2). 30-летний Мартинес получил приз лучшему вратарю турнира — «Золотую перчатку». После того как футболист забрал трофей, он приставил его к паху и потряс им.