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Сегодня, 09:11

Мбаппе высказался о поведении вратаря Аргентины Мартинеса после ЧМ-2022

Виталий Косик
Корреспондент
Килиан Мбаппе и Эмилиано Мартинес.
Фото Global Look Press
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Нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о поведении вратаря Аргентины Эмилиано Мартинеса после финала ЧМ-2022.

«Это не моя проблема. У меня нет столько энергии, чтобы тратить ее на такие бесполезные вещи», — приводит слова Мбаппе Get French Football News.

На чемпионском параде сборной Аргентины после победы на ЧМ-2022 Мартинес держал на руках куклу с лицом Мбаппе.

Также голкипер в раздевалке после победы в финале призвал своих товарищей по национальной команде почтить минутой молчания старания французского форварда в финале ЧМ-2022.

В финале чемпионата мира-2022 в Катаре сборная Аргентины обыграла национальную команду Франции (3:3, пенальти — 4:2). 30-летний Мартинес получил приз лучшему вратарю турнира — «Золотую перчатку». После того как футболист забрал трофей, он приставил его к паху и потряс им.

Килиан Мбаппе
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
Эмилиано Мартинес
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