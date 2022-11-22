Месси догнал Роналду и Пеле. Аргентинец забил на четвертом чемпионате мира

22 ноября, 15:14
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, открыв счет в матче против Саудовской Аравии (1:2), забил седьмой гол на чемпионатах мира. Семикратный обладатель «Золотого мяча» стал пятым футболистом в истории, которому удалось отличиться на четырех мировых первенствах.
Ранее отметиться голами на четырех турнирах получилось у бразильца Пеле, немцев Уве Зеелера и Мирослава Клозе, а также у вечного конкурента Месси — португальца Криштиану Роналду, который в Катаре попробует установить рекорд всех времен.
Футболисты, забивавшие на четырех чемпионатах мира
|
Игрок
|
Сборная
|
Голы
|
Турниры
|
Мирослав Клозе
|
Германия
|
16
|
2002-5, 2006-5, 2010-4, 2014-2
|
Пеле
|
Бразилия
|
12
|
1958-6, 1962-1, 1966-1, 1970-4
|
Уве Зеелер
|
ФРГ
|
9
|
1958-2, 1962-2, 1966-2, 1970-3
|
Криштиану Роналду
|
Португалия
|
7
|
2006-1, 2010-1, 2014-1, 2018-4
|
Лионель Месси
|
Аргентина
|
7
|
2006-1, 2014-4, 2018-1, 2022-1
Месси — 12-й футболист в истории, которому удалось провести 20 матчей в финальной стадии чемпионатов мира. Больше игр провели всего шесть игроков.
Рекорд принадлежит немцу Лотару Маттеусу, чей результат Лионель сможет превзойти, если дойдет с командой до финала (или матча за третье место).
А вот достижение великого Диего Марадоны Месси повторит уже во втором туре.
Лидеры по матчам на чемпионатах мира
|
Игрок
|
Команда
|
Годы
|
Турниры
|
Матчи
|
Лотар Маттеус
|
ФРГ/Германия
|
1982, 1986, 1990, 1994, 1998
|
5
|
25
|
Мирослав Клозе
|
Германия
|
2002, 2006, 2010, 2014
|
4
|
24
|
Паоло Мальдини
|
Италия
|
1990, 1994, 1998, 2002
|
4
|
23
|
Уве Зеелер
|
ФРГ
|
1958, 1962, 1966, 1970
|
4
|
21
|
Владислав Жмуда
|
Польша
|
1974, 1978, 1982, 1986
|
4
|
21
|
Диего Марадона
|
Аргентина
|
1982, 1986, 1990, 1994
|
4
|
21
|
Гжегож Лято
|
Польша
|
1974, 1978, 1982
|
3
|
20
|
Кафу
|
Бразилия
|
1994, 1998, 2002, 2006
|
4
|
20
|
Филипп Лам
|
Германия
|
2006, 2010, 2014
|
3
|
20
|
Бастиан Швайнштайгер
|
Германия
|
2006, 2010, 2014
|
3
|
20
|
Хавьер Маскерано
|
Аргентина
|
2006, 2010, 2014, 2018
|
4
|
20
|
Лионель Месси
|
Аргентина
|
2006, 2010, 2014, 2018, 2022
|
5
|
20
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования