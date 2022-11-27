Месси признался, что его семье тяжело дается ЧМ-2022 из-за давления на национальную команду

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о давлении на национальную команду на чемпионате мира в Катаре.

«Мой сын Матео ушел со стадиона в слезах после первой игры, а Тьяго сказал мне, что если мы выиграем два оставшихся матча, то пройдем в плей-офф. Моя семья страдает так же, как и все аргентинцы, но мы счастливы и снова чувствуем себя комфортно, потому что теперь судьба выхода в плей-офф зависит от нас. Я доволен результатом и счастлив, потому что теперь у нас будет тишина на несколько дней», — приводит слова Месси Mirror.

После двух туров группу возглавляют поляки, в активе которых 4 очка. Аргентинцы (3 очка) располагаются на втором месте. Следом идут сборные Саудовской Аравии (3) и Мексики (1).

В заключительном туре аргентинцы встретятся с полякам, а сборная Мексики сыграет против команды Саудовской Аравии. Обе игры пройдет 30 ноября.