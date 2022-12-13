Месси стал шестым игроком в истории, который забивал в 1/8, 1/4 и 1/2 финала на одном чемпионате мира

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил гол в матче 1/2 финала чемпионата мира в Катаре против команды Хорватии.

35-летний аргентинец стал шестым игроком в истории, который забивал в 1/8, 1/4 и 1/2 финала на одном чемпионате мира.

Ранее подобное достижение покорялось: итальянцам Сальваторе Скилаччи (1990 год) и Роберто Баджо (1994), болгарину Христо Стоичкову (1994), хорвату Давору Шукеру (1998) и голландцу Уэсли Снайдеру (2010).

Напомним, что стадия 1/8 финала впервые появилась на ЧМ в 1986 году.