Модрич: «Прием сборной в Хорватии был фантастическим!»

Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич рассказал о приеме на родине после чемпионата мира-2022.

«Впечатления свежие и эмоционально сильные. Прием был, что тут говорить, фантастическим! Мы знали, что будут люди, но, честно говоря, не предполагали, что так много людей снова соберутся вместе из-за нас ночью, когда был сильный холод. Это действительно тронуло нас. Мы чувствуем искреннюю любовь наших людей, они любят нас. Они — наша сила и мотивация.

Что делать с кубками и медалями, если тебе не с кем поделиться этим счастьем? Когда мы видим, как все эти люди по-настоящему счастливы, что мы побеждаем, то лучше понимаем, в чем смысл того, что мы делаем», — приводит слова Модрича Sportske.

Сборная Хорватии в матче за третье место ЧМ-2022 обыграла Марокко со счетом 2:1.