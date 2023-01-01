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Сегодня, 11:18

Модрич: «Прием сборной в Хорватии был фантастическим!»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич рассказал о приеме на родине после чемпионата мира-2022.

«Впечатления свежие и эмоционально сильные. Прием был, что тут говорить, фантастическим! Мы знали, что будут люди, но, честно говоря, не предполагали, что так много людей снова соберутся вместе из-за нас ночью, когда был сильный холод. Это действительно тронуло нас. Мы чувствуем искреннюю любовь наших людей, они любят нас. Они — наша сила и мотивация.

Что делать с кубками и медалями, если тебе не с кем поделиться этим счастьем? Когда мы видим, как все эти люди по-настоящему счастливы, что мы побеждаем, то лучше понимаем, в чем смысл того, что мы делаем», — приводит слова Модрича Sportske.

Сборная Хорватии в матче за третье место ЧМ-2022 обыграла Марокко со счетом 2:1.

Лука Модрич
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Хорватии по футболу
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