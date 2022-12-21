Нападающий сборной Австралии рассказал, что Мбаппе и Жиру отказали ему в обмене футболками

Нападающий сборной Австралии Джейсон Каммингс рассказал, что игроки национальной команды Франции отказали ему в обмене футболками после матча ЧМ-2022.

Команды встречались на групповом этапе — победу одержали французы (4:1).

«После матча с Францией я действительно пытался заполучить футболку Мбаппе — забудьте о Жиру, я выбрал лучшего игрока Мбаппе, — и он сказал мне встретиться с ним в раздевалке.

Итак, я пошел в раздевалку, там был человек, занимающийся формой, и я отдал ему свою футболку, а через 10 минут он вышел с ней и сказал: «Нет, абсолютно нет, [Мбаппе] не хочет меняться».

Когда я возвращался в свою раздевалку и увидел Жиру, то попросил его: «Жиру, пожалуйста, можно мне взять твою футболку, мужик? Я большой фанат, можно мне взять твою футболку?»

А он просто прошел мимо меня, притворившись, что никогда не говорил по-английски! А он играл в премьер-лиге 10 лет! Он просто прошел прямо мимо меня!» — цитирует игрока Goal.com.

Франция дошла до финала ЧМ-2022 и проиграла Аргентине — 3:3 (2:4 по пенальти). В решающем матче за титул Мбаппе сделал хет-трик и стал лучшим бомбардиром турнира.