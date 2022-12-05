Олимпийская чемпионка Щербакова посетит матч чемпионата мира по футболу между сборными Бразилии и Кореи

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова собирается посетить матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре между сборными Бразилии и Кореи.

«Мне удалось проникнуться атмосферой чемпионата мира. Сегодня вечером я еще должна пойти на матч, так что впечатлений получу сполна», — цитирует Щербакова ТАСС.

Щербакова с 1 по 5 декабря выступала в ледовом шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств» в Катаре.

Встреча между сборными Бразилии и Южной Кореи пройдет 5 декабря и начнется в 22.00 (мск).