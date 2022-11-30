Польша — Аргентина: Альварес удвоил преимущество аргентинцев

Нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес забил второй гол в матче третьего тура групповой стадии ЧМ-2022 против Польши (2:0, второй тайм).

Футболист отметился на 67-й минуте. На 46-й минуте Алексис Макаллистер забил первый гол аргентинцев.

Ранее форвард Лионель Месси не смог реализовать пенальти на 38-й минуте матча.