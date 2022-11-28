Полузащитник сборной Ганы Мохаммед Кудус прокомментировал победу над командой Южной Кореи (3:2) в матче второго тура групповой стадии чемпионата мира-2022. Кудус в этой игре оформил дубль.

«Это хорошее чувство. Мы хотели взять три очка и мы их взяли. Сегодня все были на высоте. Я хочу поблагодарить всех своих товарищей, это командная победа, и все они внесли свою лепту в результат. Мы полностью уверены в себе. На игру с Уругваем выйдем с хорошим настроем и будем выкладываться на 100 процентов», — приводит слова Кудуса ВВС.

Гана набрала 3 очка и занимает второе место в группе H, Южная Корея опустилась на четвертую строчку (1 очко). В заключительном туре группового этапа корейцы встретятся с Португалией, а ганцы — с Уругваем. Оба матча пройдут 2 декабря и начнутся в 18.00 мск.