Вильям Карвалью: «Португалия хочет финишировать первой в группе, остался последний матч»

Карвалью заявил, что Португалия хочет занять первое место в группе на ЧМ-2022

Полузащитник сборной Португалии Вильям Карвалью заявил, что команда хочет занять первое место в группе Н чемпионата мира в Катаре.

28 ноября во втором туре групповой стадии португальцы обыграли Уругвай (2:0) и досрочно вышли в плей-офф турнира.

«Это была отличная игра со стороны Португалии. Я отдал все силы. Остался последний матч, и мы хотим победить, чтобы финишировать первыми в группе! Верим, что можем пройти далеко на этом турнире, но мы будем действовать от игры к игре», — приводит слова Карвалью A Bola.

Также 30-летний футболист высказался о травме Нуну Мендеша, которого заменили в конце первого тайма.

«Это печальный момент для нас. Очевидно, что Нуну усилил команду, но на скамейке запасных был Рафаэль Геррейро, который также обладает высоким качеством и очень хорошо вошел в игру, чтобы помочь команде», — заключил Карвалью.

Сборная Португалии набрала 6 очков и лидирует в группе H. Сборная Ганы идет на втором месте, набрав 3 очка. Далее расположились команды Кореи и Уругвая, имеющие по одному очку.

В заключительном туре Корея сыграет против Португалии, а Гана — против Уругвая. Обе встречи пройдут 2 декабря и начнутся в 18.00 мск.