Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

24 ноября, 17:11

Полузащитник сборной Камеруна Ондуа поблагодарил российских болельщиков за поддержку

Иван Шитик
Корреспондент
Гаэль Ондуа.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа поблагодарил российских болельщиков за поддержку во время чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Спасибо России, что болеет за меня. Спасибо большое за вашу огромную поддержку», — сказал Ондуа корреспонденту «СЭ».

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа провел первый матч на ЧМ-2022 против Швейцарии (0:1) в бутсах с флагом России.

Футболист нанес на свою обувь камерунский и российский флаги.

27-летний футболист является воспитанником «Локомотива», помимо камерунского гражданства у него есть и российское.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
Чемпионат мира по футболу
Сборная Камеруна по футболу
5
0
Читайте также
Футболист Ондуа с российским паспортом сыграл на ЧМ-2022 за сборную Камеруна
Суарес уже не тот, Сон Хын Мин пока не в форме. Еще одна нулевая ничья на чемпионате мира
СМИ узнали об истинной причине отказа Польши передавать МиГ-29 Украине
Бразилия обыграла Сербию в матче ЧМ-2022 по футболу в Катаре
В ФРГ признали бесполезность санкций после открытия завода «Москвич»
Как добраться из Иркутска на Байкал
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Винисиус заявил, что очень доволен дебютом сборной Бразилии на ЧМ-2022
Ришарлисон повторил успешный старт Неймара со сборной Бразилии на чемпионате мира
Сборная Сербии ни разу не пробила в створ ворот в матче чемпионата мира-2022 с Бразилией
Врач сборной Бразилии рассказал о характере травмы Неймара
Вагнер Лав: «Бразилия победит Францию в финале чемпионата мира»
Жилберту Силва: «Второй гол Ришарлисона в ворота Сербии лучший на чемпионате мира-2022»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Бернардески призвал сборную Италии смелее отстаивать свои убеждения на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Камеруна — о поражении от Швейцарии: «Это чувство разочарования»