Португалия — Уругвай: видеообзор матча ЧМ-2022

Сборная Португалии в матче группового турнира ЧМ-2022 обыграла Уругвай (2:0).

Дубль во встрече оформил Бруну Фернандеш.

Видеообзор матча Португалия — Уругвай

Португалия с 6 очками гарантировала себе выход в плей-офф из группы H, Уругвай с одним очком — на последней строчке.

В заключительном туре групповой стадии португальцы сыграют с Южной Кореей, а уругвайцы — с Ганой. Обе игры пройдут 2 декабря.