Гаджиев о ЧМ-2022: «В той ситуации, в которой сейчас оказалась наша страна, буду переживать за Сербию»

22 ноября, 09:32
Российский тренер Гаджи Гаджиев рассказал, какую сборную будет поддерживать на чемпионате мира-2022 в Катаре.
«В той ситуации, в которой сейчас оказалась наша страна, буду переживать за Сербию. Можно сколько угодно говорить о том, что спорт вне политики, но он давно уже политизирован, к сожалению. Мы от них получили наибольшую поддержку. И за бразильцев еще. У нас ведь два футболиста из этой страны примерили майку сборной: Фернандес и Гильерме. Плюс успехи того же ЦСКА в Кубке УЕФА также связаны с игроками из Бразилии», — цитирует Гаджиева Betonmobile.ru.
В групповом турнире ЧМ-2022 Сербия сыграет с Бразилией, Камеруном и Швейцарией.
Методология
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Основные источники исследования