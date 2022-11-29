Сенегал стал третьей африканской сборной, выходившей из группы на двух и более чемпионатах мира

Сборная Сенегала обыграла команду Эквадора (2:1) и вышла в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

Сенегал стал третьей африканской сборной в истории, выходившей из группы на двух и более чемпионатах мира, после Нигерии (1994, 1998 и 2014) и Ганы (2006 и 2010).

В 2002 году команда Сенегала дошла до четвертьфинала ЧМ.

В 1/8 финала сборная Сенегала встретится с первой командой группы B.