Нидерланды выходили из группы на каждом из своих девяти чемпионатов мира

Сборная Нидерландов обыграла Катар со счетом 2:0 и вышла в плей-офф ЧМ-2022 с первого места в группе.

Нидерланды выходили из группы на каждом из своих девяти чемпионатов мира — это лучший 100% результат за всю историю проведения чемпионатов мира.

Сборная Нидерландов проведет матч 1/8 финала 3 декабря с командой, которая займет второе место в группе В.

Сборная Нидерландов трижды играла в финале мировых первенств (1974, 1978, 2010).