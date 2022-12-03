Сербия — Швейцария: видеообзор матча ЧМ-2022

Сборная Швейцарии обыграли команду Сербии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре — 3:2.

В составе победителей мячи забили Джердан Шакири, Брель Эмболо и Ремо Фройлер.

У сербов голами отметились Александар Митрович и Душан Влахович.

Видеообзор матча ЧМ-2022 Сербия — Швейцария

Команда Швейцарии набрала 6 очков в трех матчах группового этапа и, заняв второе место в группе, стала участником 1/8 финала, где сыграет с португальцами. Сборная Сербии с 1 очком завершила турнир.