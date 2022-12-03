Куртуа попросил прощения у болельщиков за неудачное выступление сборной Бельгии на ЧМ-2022

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа обратился к болельщикам и попросил прощения за неудачное выступление команды на ЧМ-2022 в Катаре.

«Наш вылет с чемпионата мира все еще причиняет боль, и пройдет какое-то время, прежде чем это чувство уйдет.

Я хочу поблагодарить своих товарищей по команде и особенно Роберто Мартинеса за все это время вместе.

Мы просим прощения у всех болельщиков, которые всегда с нами. Мы можем только пообещать вам, что приложим все силы, чтобы попробовать еще раз. Спасибо вам за вашу поддержку», — написал Куртуа в Twitter.

Бельгия в трех турах групповой стадии ЧМ-2022 набрала 4 очка и заняла третье место. Бельгийцы впервые в 21-м веке не смогли выйти из группы на крупных чемпионатах (мира и Европы).