Сербский агент: «ЧМ в России был реально лучше, в Катаре не хватает пива»

Футбольный агент Срджан Еремич сравнил чемпионаты мира в России и Катаре.

— Сейчас я в Дубае, откуда езжу в Катар, — приводит «РБ Спорт» слова Еремича. — Реально для меня чемпионат мира в России был намного лучше. В Катаре совсем другие законы. 90 процентов болельщиков приезжают в день игры и сразу после матча покидают страну, почти никто не задерживается. В России все было значительно сердечнее.

— У вас какие-то сложности возникли? Может, хотелось пива, но не удалось купить?

— В этом плане да. Пиво где-то, наверное, есть, но найти его там очень сложно. Лично мне пива не хватает, с ним действительно лучше смотреть футбол в хорошей компании.

— Как ощущается погода?

— Внутри стадионов на вечерних матчах даже немного холодно. Днем очень жарко, температура за 30 градусов, немного влажно. Странные ощущения, если честно. Но условия для футболистов на стадионах идеальные, это и сами игроки признают.