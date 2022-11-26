Сербский агент: «ЧМ в России был реально лучше, в Катаре не хватает пива»

26 ноября, 18:13
Футбольный агент Срджан Еремич сравнил чемпионаты мира в России и Катаре.
— Сейчас я в Дубае, откуда езжу в Катар, — приводит «РБ Спорт» слова Еремича. — Реально для меня чемпионат мира в России был намного лучше. В Катаре совсем другие законы. 90 процентов болельщиков приезжают в день игры и сразу после матча покидают страну, почти никто не задерживается. В России все было значительно сердечнее.
— У вас какие-то сложности возникли? Может, хотелось пива, но не удалось купить?
— В этом плане да. Пиво где-то, наверное, есть, но найти его там очень сложно. Лично мне пива не хватает, с ним действительно лучше смотреть футбол в хорошей компании.
— Как ощущается погода?
— Внутри стадионов на вечерних матчах даже немного холодно. Днем очень жарко, температура за 30 градусов, немного влажно. Странные ощущения, если честно. Но условия для футболистов на стадионах идеальные, это и сами игроки признают.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования