Шукер пятью эмозди отреагировал на третье место сборной Хорватии на ЧМ-2022

Лучший бомбардир в истории Хорватии и экс-президент местного футбольного союза Давор Шукер отреагировал на победу хорватской команды над Марокко (2:1) в матче за третье место на чемпионате мира в Катаре.

54-летний хорват ответил на вопрос корреспондента «СЭ» пятью эмодзи: спасибо, флаг Хорватии, спасибо, мяч, победа.

Реакция Давора Шукера на победу сборной Хорватии в матче за третье место на ЧМ-2022.

В качестве футболиста Шукер тоже становился бронзовым призером чемпионата мира со сборной Хорватии — это было в 1998 году. Тогда в матче за третье место команда победила Нидерланды (2:1).

Сборная Хорватии вошла в тройку лучших на втором чемпионате мира подряд. На ЧМ-2018 в России хорваты стали серебряными призерами, проиграв в финале Франции (2:4).