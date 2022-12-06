Спиридонов резко раскритиковал сборную Польши после вылета с ЧМ в Катаре

Российский волейболист Алексей Спиридонов в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова польского журналиста Ярослава Томчика о том, что сборная Россия выступила бы на ЧМ-2022 не лучше, чем Польша.

«Зачем вы слушаете этих поляков? Они русофобы чистой воды! Я это говорю уже десять лет. Мне *** на них! Нечего им вообще было делать на чемпионате мира. Нация подлецов!», — сказал Спиридонов «СЭ».

Сборная России должна была принять участие в стыковом турнире за право выступить в финальной части ЧМ-2022. По итогам жеребьевки соперником российской команды по полуфиналу стала Польша.

В марте нынешнего года поляки, а также потенциальные соперники России по финалу стыкового турнира Чехия и Швеция заявили, что отказываются играть против россиян. Позднее ФИФА отстранила сборную России от участия в международных турнирах на неопределенный срок.

Польша вышла на ЧМ-2022 по итогам стыкового турнира и дошла до 1/8 финала, уступив Франции (1:3).