Стадион финала ЧМ-2022 превратится в торгово-развлекательный центр

Стадион «Лусаил», на котором пройдет финал ЧМ-2022, после финального Кубка Азии, который состоится в январе 2024 года, превратился в торгово-развлекательный центр. Арена «974», построенная из грузовых контейнеров, будет полностью разобрана из-за того, что не обладает достаточным фундаментом для долгосрочного существования.

В нынешнем виде сохранятся стадион матча открытия «Аль-Бейт» в виде арабского шатра, который будет принимать матчи сборной Катара, и самая старая арена чемпионата — «Халифа», которую технически невозможно уменьшить. Со всех остальных стадионов будут удалены верхние ярусы.

В 2030 году в Дохе пройдут Азиатские игры, а в дальнейшем Катар планирует претендовать на Олимпиаду.