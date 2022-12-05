Стерлинг пропустил матч ЧМ-2022 против Сенегала из-за вооруженного ограбления дома

Нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг был вынужден покинуть Катар, где проходит чемпионат мира-2022. Как сообщает BBC, 27-летний англичанин улетел в Великобританию, где в дом с семьей футболиста вторглись вооруженные грабители.

Стерлинг пропустил матч 1/8 финала ЧМ-2022 против Сенегала (3:0). Он вернется в расположение команды, если позволят обстоятельства.

В четвертьфинале сборная Англии встретится с Францией, которая переиграла Польшу (3:1). Матч пройдет в субботу, 10 декабря. Начало игры — в 22.00 по московскому времени.