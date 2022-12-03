Тадич установил рекорд Сербии по передачам под удар за матч на ЧМ

Полузащитник сборной Сербии Душан Тадич в матче со Швейцарией (2:3) установил рекорд сербской команды по передачам под удар за одну игру на чемпионатах мира.

Как сообщает Opta, в матче третьего тура групповой стадии ЧМ-2022 Тадич сделал пять передач под удар.

Также источник информирует, что только игрок сборной Франции Антуан Гризманн отдал больше передач под удар (11) во всех матчах ЧМ-2022, чем Тадич (10).

Сербия заняла третье место в группе G и не вышла в плей-офф турнира. Из этого квартера в 1/8 финала сыграют Бразилия и Швейцария.