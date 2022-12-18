Тарасова: «Не знаю, кто такой Лионель Месси»

Татьяна Тарасова призналась, что не знает Лионеля Месси

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова перед финальным матчем ЧМ-2022 призналась, что не знает, кто такой форвард сборной Аргентины Лионель Месси.

«За чемпионатом мира не слежу. Кто такой Лионель Месси — не знаю», — сказала Тарасова Metaratings.ru.

Финал ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией состоится сегодня, 18 декабря. Начало — в 18.00 мск.