Тчуамени извинился перед болельщиками за промах в серии пенальти в финале ЧМ против Аргентины

Полузащитник «Реала» и сборной Франции Орельен Тчуамени извинился перед болельщиками за свой промах в серии пенальти в финале ЧМ-2022 против Аргентины (3:3, по пенальти — 2:4).

«Чтобы избавиться от разочарования и горечи, понадобится время. Мы сделали все, что могли. Я взял ответственность на себя, это не сработало, и я — первый, кто должен извиниться. Убежден, что у сборной Франции светлое будущее, особенно если мы можем рассчитывать на вас, болельщиков», — написал Тчуамени в Twitter.

В серии пенальти аргентинцы забили все четыре 11-метровых, у французов помимо Тчуамени промахнулся Кингсли Коман.