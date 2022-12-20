Сборная Франции прилетела в Париж после поражения от Аргентины в финале ЧМ-2022

Сборная Франции вернулась в Париж после поражения от Аргентины (3:3, по пенальти — 2:4) в финале ЧМ-2022.

Футболистов и главного тренера команды Дидье Дешама встретили около 10 тысяч болельщиков на Площади Согласия. Игроки вышли на балкон отеля «Крийон», чтобы поприветствовать фанатов.

Футболисты сборной Франции на Площади Согласия. Фото AFP

Болельщики встретили сборную овациями, несмотря на проигрыш в финале турнира в Катаре.

Болельщики сборной Франции встречают команду. Фото AFP

ЧМ-2022 проходил с 20 ноября по 18 декабря. Французы вышли в финал мирового первенства во второй раз подряд. В 2018 году в России Франция победила Хорватию (4:2) и завоевала кубок мира.