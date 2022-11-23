Томиясу назвал любимого игрока сборной Испании. Его не вызывали на ЧМ-2022

Защитник сборной Японии Такехиро Томиясу рассказал, кто является его любимым игроком в сборной Испании.

«Любимый игрок сборной Испании? Тиагу Алькантара. Он не придет на чемпионат мира? Извините, я этого не знал!» — приводит AS слова Томиясу.

Сборная Японии сыграет с Испанией на чемпионате мира-2022 в 3-м туре группового турнира 1 декабря. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.