Тренер вратарей сборной России назвал лучших голкиперов ЧМ-2022

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов рассказал, что думает об игре голкиперов на ЧМ-2022.

В турнире лучшим вратарем был признан аргентинец Эмилиано Мартинес, чья команда выиграла в финале.

«Лучший тот, кто им в итоге и стал, — отметил Кафанов. — Объясню. Во-первых, обычно лучшим становится тот, чья команда выигрывает. Во-вторых, Мартинес это заслужил. Сначала его было не видно, но в нужный момент он, успешно сыграв в серии пенальти с голландцами, помог аргентинцам сперва пройти в полуфинал, а затем выручил в ключевом моменте финала на 120-й минуте, когда француз выходил один на один. Забей французский футболист — Франция стала бы чемпионом. После этого ключевого эпизода в конце матча Мартинес в послематчевой серии 11-метровых добил французов, взяв пенальти», — цитирует Кафанова «РБ Спорт».

Аргентина обыграла Францию в финале ЧМ-2022 со счетом 4:2 в серии пенальти.