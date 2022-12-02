Тухель не заинтересован в работе со сборной Германии

Бывший главный тренер «Челси» Томас Тухель не заинтересован на данный момент в работе в сборной Германии, утверждает Sky Germany.

49-летний специалист предпочел бы работать в клубе, а не в национальной команде.

Ранее главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик отметил, что не планирует подавать в отставку.

На чемпионате мира в Катаре немцы не вышли из группы. Они проиграли Японии (1:2), сыграли вничью с Испанией (1:1) и обыграли Коста-Рику (4:2). Команда Флика заняла третье место и не попала в 1/8 финала.