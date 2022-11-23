В Немецком футбольном союзе объяснили акцию игроков сборной Германии с закрытыми ртами перед матчем с Японией

Немецкий футбольный союз выступил с заявлением по поводу акции сборной Германии перед началом матча 1-го тура групповой стадии ЧМ-2022 против Японии.

Немецкие игроки закрыли рты на командном фото перед началом игры в знак протеста на использование капитанских повязок OneLove, которые направлены на поддержку ЛГБТ.

«Мы хотели использовать нашу капитанскую повязку как пример ценностей, которым мы привержены в сборной: разнообразия и взаимного уважения. Мы хотели, чтобы наши голоса, как и голоса других наций, были услышаны. Это не политическое заявление. Права человека не подлежат обсуждению, это само собой разумеется. К сожалению, сейчас это все еще не так. Поэтому наше сообщение так важно для нас. Запретить нам использовать капитанскую повязку — все равно что закрыть нам рот. Мы все равно придерживаемся своей позиции», — говорится в заявлении Немецкого футбольного союза.

Вместо повязок OneLove ФИФА разрешила капитанам сборных носить во время матчей ЧМ-2022 повязки черного цвета с надписью «No discrimination» («Нет дискриминации»).

ЧМ-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборные Германии и Японии выступают в группе E вместе с Испанией и Коста-Рикой.