Немецкие игроки закрыли рты руками на фото перед матчем с Японией из-за запрета повязок в поддержку ЛГБТ

23 ноября, 16:18
Футболисты сборной Германии закрыли рты руками на командном фото перед началом матча 1-го тура групповой стадии ЧМ-2022 против Японии.
Игроки сделали это в качестве протеста против запрета со стороны ФИФА на ношение капитанских повязок OneLove в поддержку ЛГБТ.
Позднее Немецкий футбольный союз выступил с заявлением по поводу акции футболистов национальной команды.
«Мы хотели использовать нашу капитанскую повязку как пример ценностей, которым мы привержены в сборной: разнообразия и взаимного уважения. Мы хотели, чтобы наши голоса, как и голоса других наций, были услышаны. Это не политическое заявление. Права человека не подлежат обсуждению, это само собой разумеется. К сожалению, сейчас это все еще не так. Поэтому наше сообщение так важно для нас. Запретить нам использовать капитанскую повязку — все равно что закрыть нам рот. Мы все равно придерживаемся своей позиции», — говорится в тексте, опубликованном пресс-службой Немецкого футбольного союза.
Вместо повязок OneLove ФИФА разрешила капитанам сборных носить во время матчей ЧМ-2022 повязки черного цвета с надписью «No discrimination» («Нет дискриминации»). В Международной федерации футбола заявили, что если кто-то из игроков наденет повязку OneLove радужного цвета, то судья будет вправе показать такому футболисту желтую карточку.
Сборные Германии и Японии выступают на ЧМ-2022 в группе E вместе с командами Коста-Рики и Испании.
ЧМ-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.
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