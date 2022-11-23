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23 ноября, 16:18

Немецкие игроки закрыли рты руками на фото перед матчем с Японией из-за запрета повязок в поддержку ЛГБТ

Иван Торопцев
Корреспондент
Футболисты сборной Германии закрывают рты на командном фото перед матчем с Японией.
Фото Reuters
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Футболисты сборной Германии закрыли рты руками на командном фото перед началом матча 1-го тура групповой стадии ЧМ-2022 против Японии.

27.11.2022 | Испания — Германия

Игроки сделали это в качестве протеста против запрета со стороны ФИФА на ношение капитанских повязок OneLove в поддержку ЛГБТ.

Позднее Немецкий футбольный союз выступил с заявлением по поводу акции футболистов национальной команды.

«Мы хотели использовать нашу капитанскую повязку как пример ценностей, которым мы привержены в сборной: разнообразия и взаимного уважения. Мы хотели, чтобы наши голоса, как и голоса других наций, были услышаны. Это не политическое заявление. Права человека не подлежат обсуждению, это само собой разумеется. К сожалению, сейчас это все еще не так. Поэтому наше сообщение так важно для нас. Запретить нам использовать капитанскую повязку — все равно что закрыть нам рот. Мы все равно придерживаемся своей позиции», — говорится в тексте, опубликованном пресс-службой Немецкого футбольного союза.

Вместо повязок OneLove ФИФА разрешила капитанам сборных носить во время матчей ЧМ-2022 повязки черного цвета с надписью «No discrimination» («Нет дискриминации»). В Международной федерации футбола заявили, что если кто-то из игроков наденет повязку OneLove радужного цвета, то судья будет вправе показать такому футболисту желтую карточку.

Сборные Германии и Японии выступают на ЧМ-2022 в группе E вместе с командами Коста-Рики и Испании.

ЧМ-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Капитан сборной Англии Харри Кейн. Скандал на ЧМ-2022 из-за поддержки ЛГБТ. ФИФА против Англии и других сборных
Чемпионат мира. Группа E
23 нояб, 16:00. Khalifa International Stadium (Доха)
Германия
1:2
Япония

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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ТБ 2.5

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Бразилия
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