Онана выведен из состава сборной Камеруна в матче с Сербией

Сборные Камеруна и Сербии объявили стартовые составы на матч группового турнира чемпионата мира-2022. В нем не оказалось основного вратаря африканской сборной Андре Онана.

Как сообщает BeIN Sports, голкипер выведен из состава команды по дисциплинарным причинам.

В предыдущем матче ЧМ-2022 против Швейцарии Онана сыграл с первых минут и совершил 2 сейва за игру.